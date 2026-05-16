MN - Ordine: "Sono stati contattati D'Amico ed Italiano...ma questo è un modo intelligente di gestire il finale di stagione?"

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Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Se tu fossi Allegri cosa faresti?

"Proverei a fare questo altro miracolo, poi naturalmente saluterei. Poi un mese fa escono notizie che sono stati contattati D'Amico ed Italiano...ma questo è un modo intelligente di gestire il finale di stagione in cui hai un traguardo e una squadra che arranca? Quindi io direi arrivederci e grazie, arrangiatevi voi".

LE PAROLE DI CARDINALE

Torniamo ai risultati deludenti.

“Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. Abbiamo avuti molti infortuni, adesso per esempio Luka (Modric, ndr) è fuori: è lo sport. Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento. Però mi faccia aggiungere una cosa”.

Prego.

“Provengo da una cultura in cui, quando qualcuno inciampa, lo aiutiamo a rialzarsi, non cerchiamo di cancellarlo. Ora la squadra sta inciampando, perciò vorrei dire a tutti coloro che hanno a cuore la squadra di sostenerla e non demoralizzarla. Ci sono due partite da vincere, restiamo concentrati”.