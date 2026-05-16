MN - Ordine: "All'Inter non hanno smantellato la squadra cambiando allenatore, dirigenti e direttore sportivo. E hanno Marotta e Ausilio"
Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Come mai all'Inter non funziona così?
"La differenza fondamentale, oltre alla competenza di Marotta ed Ausilio, è il fatto che non hanno smantellato la squadra cambiando allenatore, dirigenti e direttore sportivo. Nel calcio la continuità ha un valore, che ad oggi il Milan continua a dissipare".
LE PAROLE DI CARDINALE
Quindi in estate cosa succederà? Crede che saranno necessari molti cambiamenti nel Milan, a tutti i livelli? Parliamo di dirigenza e di area tecnica.
“Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”.
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