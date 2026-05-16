MN - Ordine: "All'Inter non hanno smantellato la squadra cambiando allenatore, dirigenti e direttore sportivo. E hanno Marotta e Ausilio"

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Oggi alle 20:48 News di di @antonello_gioia

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan, dentro e fuori dal campo.