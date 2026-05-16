MN - Ordine: "Se fossi Allegri proverei a fare questo altro miracolo, poi naturalmente saluterei"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan, dentro e fuori dal campo.

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Se tu fossi Allegri cosa faresti?

"Proverei a fare questo altro miracolo, poi naturalmente saluterei. Poi un mese fa escono notizie che sono stati contattati D'Amico ed Italiano...ma questo è un modo intelligente di gestire il finale di stagione in cui hai un traguardo e una squadra che arranca? Quindi io direi arrivederci e grazie, arrangiatevi voi".

LE PAROLE DI CARDINALE

Ci dice almeno in che direzione andranno?

“L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e portarla a un livello di eccellenza mondiale. L’obiettivo qui è vincere il più possibile ogni anno, ma anche assicurarci che, mentre lo facciamo, stiamo gettando le basi per vincere costantemente. Potremmo spendere una fortuna, ingaggiando giocatori affermati e puntando a vincere nell’immediato. Ma poi? Bisogna fare entrambe le cose. Quest’estate esamineremo l’organizzazione e vedremo cosa possiamo fare per colmare le lacune, perché non siamo stati all’altezza. Non si tratta solo di sostituire le persone, ma di esaminare la struttura organizzativa e assicurarci di avere tutto, dallo staff tecnico alla selezione dei giocatori al direttore sportivo alle academy: si tratta di un ecosistema olistico che deve essere migliorato. Quando ho preso in mano la squadra, non c’era. Lo sport, come molti settori, riguarda le persone. Bisogna avere le persone migliori, bisogna attrarre le persone migliori in tutte le aree. Non ci siamo ancora”.