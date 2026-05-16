Secondo Sky, domani Gerry Cardinale sarà presente allo stadio Marassi per Genoa-Milan
Ultim'ora lanciata da Sky Sport proprio in questi minuti. Secondo la redazione infatti domani il propietario del Milan Gerry Cardinale sarà presente allo stadio Marassi di Genova per stare vicino alla squadra e assistere al match fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Salvo cambi di programma dell'ultima ora dunque, Cardinale sarà nella tribuna autorità del Marassi.
LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien, Sardo, 34 Vladimirov
Allenatore: Massimiliano Allegri
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