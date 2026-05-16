Cardinale in trasferta, l’ultima volta fù ad Agosto 2024 in Lazio-Milan

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Cardinale, secondo Sky Sport, domani sarà presente a Genova per assistere alla partita dei rossoneri contro il Grifone. L’ultima volta che Cardinale presenziò ad una trasferta era il 31 agosto 2024 in Lazio-Milan.

Vi abbiamo riportato poco fa l'esclusiva lanciata da Sky Sport riguardo la presenza di Gerry Cardinale domani al Marassi di Genova. Il propietario del Milan evidentemente sente il momento delicato e ha deciso di restare vicino alla squadra. L'ultima volta che Cardinale ha presenziato ad una trasferta rossonera è stato due anni fa, il 31 agosto 2024 quando si giocò il famoso Lazio-Milan, terminato 2-2 con lo scoppio del caso Theo e Leao nel cooling break.

PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien, Sardo, 34 Vladimirov

Allenatore: Massimiliano Allegri