Cardinale in trasferta, l’ultima volta fù ad Agosto 2024 in Lazio-Milan
Vi abbiamo riportato poco fa l'esclusiva lanciata da Sky Sport riguardo la presenza di Gerry Cardinale domani al Marassi di Genova. Il propietario del Milan evidentemente sente il momento delicato e ha deciso di restare vicino alla squadra. L'ultima volta che Cardinale ha presenziato ad una trasferta rossonera è stato due anni fa, il 31 agosto 2024 quando si giocò il famoso Lazio-Milan, terminato 2-2 con lo scoppio del caso Theo e Leao nel cooling break.
PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien, Sardo, 34 Vladimirov
Allenatore: Massimiliano Allegri
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