Ordine sottolinea: “Differenza tra Inter e Milan? Nerazzurri hanno lo zoccolo duro, il Milan riparte sempre da zero”
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Franco Ordine, durante una puntata di QSVS, ha commentato le dichiarazioni di Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera.
Durante una puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato le parole di Cardinale e ha parlato del difetto maggiore della sua gestione e di quella che è invece la forza dell'Inter in questi anni. Di seguito le sue parole:
"Qual è la differenza di fondo tra il Milan e l'Inter, prima di tutto la continuità del management: dall'inizio, fine gestione Zhang, a oggi, Marotta, Ausilio, Baccini, due anni Conte, quattro anni Inzaghi, adesso Chivu. Il cuore della squadra, lo zoccolo duro della squadra è rimasto intatto: Barella, Acerbi, De Vrij, Calhanoglu, Lautaro, Di Marco, questa è la differenza clamorosa. Se continui a cambiare tutti gli anni allenatore, direttore sportivo, giocatori, ti troverai ogni anno a iniziare da zero".
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