Pellegatti: “Spero che Cardinale scelga persone giuste e che effettui grandi cambiamenti”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del Milan augurandosi che Cardinale faccia delle scelte giuste e scelga le persone giuste in società.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del Milan con Gerry Cardinale e ha provato a portare una ventata di positività all'ambiente rossonero. Queste le sue parole.

"Quello che Gerry Cardinale ha fatto è certamente da sottolineare, ma a me importa quello che sta facendo perché sto guardando al futuro. Certo, guardando al passato c'è da preoccuparsi, ma dato che le fortune di un club, di qualsiasi attività, lo fanno le persone, mi auguro che per il futuro scelga, sapendo già quali siano le linee di massima, di avere le persone giuste che investono bene. Quindi io mi auguro, azzero gli ultimi 3 anni, mi tocca avere ancora questo proprietario, spero che scelga, che effettui dei grandi cambiamenti e scelga le persone giuste, che prendano i giocatori giusti, sapendo che non possiamo comprare giocatori da 150 milioni, lo sappiamo, ma visto che ha speso 500, anzi scusate, rifaccio la frase, ha quasi buttato via 500 milioni in acquisti che tutto sommato non hanno costruito quasi nulla perché c'è ancora da incidere".