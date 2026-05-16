Donati sconsolato: “Cardinale critica tutti tranne Furlani, il sogno di vederlo lontano dal Milan rimarrà tale”
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Il collega di Telelombardia Stefano Donati ha postato su X un suo pensiero riguardo le parole di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello sport.
Sul proprio profilo X, il collega di Telelombardia Stefano Donati ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport. Di seguito il contenuto del suo twitt.
"In pratica Cardinale critica Tare (soldi spesi male), critica Allegri (non alleno io) e salva Furlani (flusso di cassa positivo) Il sogno di vederlo fuori dal Milan resterà tale per i tifosi e infatti è già al lavoro per D’Amico ecc… Povero Diavolo".
In pratica #Cardinale critica Tare (soldi spesi male), critica Allegri (non alleno io) e salva Furlani (flusso di cassa positivo)— Stefano Donati (@StefanoDonati27) May 15, 2026
Il sogno di vederlo fuori dal #Milan resterà tale per i tifosi e infatti è già al lavoro per D’Amico ecc…
Povero Diavolo.
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