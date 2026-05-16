Donati sconsolato: “Cardinale critica tutti tranne Furlani, il sogno di vederlo lontano dal Milan rimarrà tale”

Donati sconsolato: “Cardinale critica tutti tranne Furlani, il sogno di vederlo lontano dal Milan rimarrà tale”MilanNews.it
Oggi alle 22:36News
di Andrea La Manna
Il collega di Telelombardia Stefano Donati ha postato su X un suo pensiero riguardo le parole di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello sport.

Sul proprio profilo X, il collega di Telelombardia Stefano Donati ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport. Di seguito il contenuto del suo twitt. 

"In pratica Cardinale critica Tare (soldi spesi male), critica Allegri (non alleno io) e salva Furlani (flusso di cassa positivo) Il sogno di vederlo fuori dal Milan resterà tale per i tifosi e infatti è già al lavoro per D’Amico ecc… Povero Diavolo".