Ordine commenta Cardinale: “Reinveste tutto è vero, ma non costruisce mai la squadra”

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Franco Ordine, durante una puntata di QSVS, ha commentato le dichiarazioni di Cardinale rilasciate alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera.

Durante una puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato le parole di Cardinale e ha individuato errori e "pregi" della sua gestione in rossonero. Di seguito le sue parole:

"Bisogna riconoscere una verità alle cose che dice Cardinale e riconoscere allo stesso tempo l'errore di fondo. La verità è che tutti i soldi che lui ha incassato dalle cessioni li ha tutti reinvestiti, quindi non si è messo in tasca nulla. Grazie alla plusvalenza ha ottenuto anche i bilanci in positivo. Qual è il punto negativo di questa politica? Che tutti gli anni prendi Tonali a 10 e lo rivendi a 70, poi dei 70 che ricavi ne compri tre da 20, poi nei tre da 20 c'è Reijnders che lo rivendi a 70, tu è vero che hai continuamente flusso di cassa e investi tutto, ma non costruisci mai la squadra."