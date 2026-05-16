Ravezzani: "Cardinale dimentica che ha fatto plusvalenze e incassato più di tutti"

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Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato sui suoi profili social un estratto dell'intervista di Gerry Cardinale

Le dichiarazioni di Gerry Cardinale, rilasciate questa mattina ai colleghi di Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, hanno chiaramente rubato la scena sul palco caotico che oggi rappresenta la situazione del Milan. Il proprietario americano ha detto la sua sulla stagione in corso, sulle sue intenzioni con il club e anche sul futuro, sottolineando che al termine della stagione, comunque vada a finire, ci saranno serie e importanti valutazioni da fare su ognuna delle componenti societarie e sportive.

Sul suo profilo personale di X anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha voluto commentare le dichiarazioni del numero uno di RedBird e del club rossonero: "Cardinale ripete su Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che per il Milan ha speso sul mercato più di chiunque. Dimentica (e nessuno glielo ricorda) che ha anche fatto plusvalenze e incassato più di tutti, e ingaggiato calciatori dallo stipendio più basso delle concorrenti. Questo lo inchioda"