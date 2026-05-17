Allegri: "Abbiamo rischiato di buttare al vento quanto costruito. Ma manca ancora una settimana"

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Grande tensione nel finale di partita di Marassi, con Massimiliano Allegri che ha sprigionato tutti i suoi nervi al triplice fischio di Sozza: una vittoria di fondamentale importanza per il Diavolo che ora è terzo in classifica e con un'altra vittoria si garantisce il posto in Champions League. Al termine della partita il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Un estratto della sue dichiarazioni.

Come ha vissuto la tensione del finale?

“C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo l’ultima partita da vincere in casa contro il Cagliari e speriamo di farlo. Diciamo che devo ringraziare i giocatori, quello che hanno lavorato e stanno lavorando vicino a me, mi hanno supportato e sopportato. Manca ancora una settimana all’obiettivo. Siamo contenti, oggi la società era presente con Cardinale. Dobbiamo recuperare energie perché in questo momento abbiamo avuto un grande dispendio”.