Bagarre Champions, il Milan è terzo ad una dalla fine! La classifica aggiornata

Bagarre Champions, il Milan è terzo ad una dalla fine! La classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 14:10News
di Manuel Del Vecchio
La classifica di Serie A aggiornata ad una giornata dal termine. Milan terzo dopo la vittoria a Marassi, la Juve crolla in casa!

È una lotta Champions al cardiopalma. Per metà partita il Milan è stato fuori, poi è rientrato ed è terzo! Vittoria fondamentale contro un Genoa mai così agguerrito negli ultimi anni, la soddisfazione è doppia! Non riesce il regalo di De Rossi agli amici romanisti, che comunque gioiscono per aver vinto il Derby. Si deciderà tutto all'ultima giornata, Milan-Cagliari decisivo: con una vittoria il Milan è dentro!

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 85*
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Coma 68
Juventus 68
Atalanta 58*
Bologna 52*
Lazio 51
Udinese 50*
Sassuolo 49*
Torino 44*
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 41
Cagliari 37*
Lecce 32*
Cremonese 31*
Verona 20*
Pisa 18

*una gara in meno