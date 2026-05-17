Bagarre Champions, il Milan è terzo ad una dalla fine! La classifica aggiornata

vedi letture

La classifica di Serie A aggiornata ad una giornata dal termine. Milan terzo dopo la vittoria a Marassi, la Juve crolla in casa!

È una lotta Champions al cardiopalma. Per metà partita il Milan è stato fuori, poi è rientrato ed è terzo! Vittoria fondamentale contro un Genoa mai così agguerrito negli ultimi anni, la soddisfazione è doppia! Non riesce il regalo di De Rossi agli amici romanisti, che comunque gioiscono per aver vinto il Derby. Si deciderà tutto all'ultima giornata, Milan-Cagliari decisivo: con una vittoria il Milan è dentro!

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 85*

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Coma 68

Juventus 68

Atalanta 58*

Bologna 52*

Lazio 51

Udinese 50*

Sassuolo 49*

Torino 44*

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 41

Cagliari 37*

Lecce 32*

Cremonese 31*

Verona 20*

Pisa 18

*una gara in meno