live mn Allegri: "Se credo che in società siano tutti contenti di questa vittoria? Sì. Cardinale ci ha parlato"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Come è diverso lo stato d'aniomo rispetto a ieri?

"Il futuro va guardato allo stesso modo, perché è la partita di domenica: non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose".

Però squadra con ottima energia oggi...

"Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi".

Avevi mai vissuto una settimana così difficile in carriera?

"Oggi c'era la società presente, Cardinale è venuto a parlare negli spogliatoi ed è stato molto bello soprattutto per i ragazzi".

Crede che in società siano proprio tutti contenti di questa vittoria?

"Sono tutti contenti, perché credo che per la società sia un traguardo molto importantela Champions a livello economico".

Cosa ha detto Cardinale?

"Ha rinforzato la vicinanza della società, ha fatto un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. La squadra ha speso tante energie mentali in settimana. Però oggi fisicamente l'ho vista bene, hanno corso tanto. Noi dobbiamo preparare la partita di domenica con molta calma".

Lei è l'unico - e lo dico da genovese - che si merita la Champions...

"La ringrazio, ma non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".