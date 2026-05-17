MN - La vittoria con il Genoa libera la squadra: ritiro finito. Martedì la ripresa

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La vittoria di oggi contro il Genoa, che avvicina sensibilmente il Milan alla qualificazione in Champions League, ha avuto come effetto quello di concludere il ritiro al quale la squadra è stata sottoposta nei giorni scorsi e che hanno caratterizzato la preparazione alla gara del Ferraris. La squadra avrà la giornata di domani libera e riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio.

Un ritiro che, a detta di molti all’interno dell’ambiente, è servito a unire ulteriormente la squadra, che non ha alcuna intenzione di voler buttar via il lavoro fatto da luglio 2025 ad oggi anche se era consapevole di avere delle grandi responsabilità per aver dilapidato i punti di vantaggio accumulati nel corso dei mesi scorsi, soprattutto sul quinto posto è tornato a due punti a seguito della sconfitta interna della Juventus contro la Fiorentina.

Adesso si attenderà la decisione della Lega Calcio Serie A in merito agli orari dell’ultimo turno di campionato, con il Milan che giocherà la sua ultima partita, in casa, contro il Cagliari.