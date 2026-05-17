live mn Verso Genoa-Milan: si gioca alle 12. Torna Modric tra i convocati, Cardinale al Ferraris

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Genoa-Milan, penultima giornata di campionato, si gioca oggi alle ore 12: avvicinati alla gara insieme a noi e resta aggiornato con il live testuale!

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez

10.38 | Il Milan è arrivato allo stadio "Luigi Ferraris": guarda qui il video!

10.20 | Aggregati alla prima squadra, quest'oggi, anche alcuni ragazzi di Milan Futuro: ci saranno Torriani, Vladimirov, Sardo e Balentien.

10.00 | La partita di oggi tra Genoa e Milan, che si giocherà alle ore 12 allo stadio "Luigi Ferraris" nel quartiere di Marassi a Genova, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Su MilanNews.it potrete seguire il consueto live testuale.

9.40 | Oggi la Champions si decide a mezzogiorno: cinque partite in contemporanea. Al "Ferraris" si gioca Genoa-Milan, a Roma il Derby della capitale, la Juventus ospita la Fiorentina, il Napoli gioca a Pisa e il Como attende il Parma sulla riva del lago. Un programma inedito e molto fitto che potrebbe, già oggi, emettere alcuni verdetti.

9.20 | Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, oltre a Cardinale che arriverà da Londra a Genova per seguire la partita, allo stadio "Luigi Ferraris" saranno presenti anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.

9.00 | Oggi il Milan si presenta a Genova con una lunga lista di assenti. Ben tre giocatori, infatti, sono squalificati e salteranno la trasferta odierna: Leao, Saelemaekers ed Estupinan. Nessuno dei tre ha viaggiato con la squadra, preferendo rimanere a casa. Altri tre i diffidati che devono stare attenti al cartellino: Athekame, Fofana e Modric.

8.40 | Nella serata di ieri i colleghi di Sky Sport hanno riportato per primi che il propietario del Milan Gerry Cardinale sarà presente allo stadio Marassi di Genova per stare vicino alla squadra e assistere al match fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League.

8.20 | La squadra arbitrale che dirigerà la gara del Marassi:

GENOA – MILAN h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

8.00 | In questi giorni di ritiro Allegri ha lavorato tanto con i suoi ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, fondamentale se non addirittura decisivo in queste ultime due curve della stagione. In difesa torna Tomori dopo la squalifica. A centrocampo il tecnico livornese opta per un cambio rispetto alla sfida contro l'Atalanta, ma è obbligato: al posto di Ricci, per lui una distorsione alla caviglia, c'è Jashari. Clamoroso recupero di Luka Modric, campione infinito, che va in panchina. Ieri si è allenato in gruppo con la mascherina, è a disposizione. Il croato ha fatto il diavolo a quattro per esserci. Completano il centrocampo Fofana e Rabiot. Sugli esterni Athekame e Bartesaghi sono scelte obbligate, mentre in attacco spazio alla coppa Gimenez e Nkunku: Allegri ha già detto in conferenza che Fullkrug, Pulisic e Loftus-Cheek potranno dare una grande mano a partita in corso.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buona domenica e buona giornata a tutti! Il mattino ha l'oro in bocca per tutte le squadre impegnate nella corsa alla Champions League: oggi le prime cinque partite della penultima giornata di campionato di Serie A Enilive si giocheranno alle 12, un orario totalmente inedito. In campo anche il Milan al "Luigi Ferraris" contro il Genoa già salvo: i rossoneri con due vittorie su due nelle ultime giornate sono qualificati, il problema è trovare questi 6 punti. Il ruolino di marcia degli ultimi due mesi è da zona retrocessione e il clima attorno al club è tutt'altro che disteso: serve tutto l'orgoglio possibile. Restate con noi nell'avvicinamento a questa partita, seguite il live di MilanNews.it!