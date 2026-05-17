Rabiot: "Allegri ci ha chiesto di non ascoltare quello che si dice fuori. Il ritiro è stato fatto bene"

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Adrien Rabiot ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan. Queste le sue parole:

Quanto era difficile approcciare questa partita?

“Abbiamo lavorato bene in settimana, il ritiro è stato fatto bene. Eravamo tutti con la testa alla partita. Ci manca una partita, oggi c’era pressione e non era facile gestirla in questo momento della stagione. Siamo stati compatti nel primo tempo, bravi a non prendere gol. Sapevamo che nel secondo tempo si sarebbe sbloccata la partita. È quello che è successo e potevamo segnare anche più gol”.

Cosa vi siete detti tra di voi?

“Noi più vecchi abbiamo chiesto agli altri di non ascoltare quello che si dice intorno alla squadra, di rimanere concentrati, sereni. Abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo spinto. Siamo consapevoli di quello che ci giochiamo. Tutti, anche i più giovani, hanno fatto bene. Tipo Athekame, che ha segnato un gol pesantissimo. Eravamo tutti dentro, conosciamo l’obiettivo. Ora c’è da fare una buona settimana e fare la stessa cosa domenica”.

Ci racconti come sta vivendo Allegri questo periodo?

“È sempre lo stesso, con una grande serenità e professionalità. Non ha mai perso di vista l’obiettivo. Sa cosa vuol dire lottare per una grande società. Ci dà tanta fiducia, aiuta anche i più giovani. Ci ha chiesto di non ascoltare quello che si dice intorno alla squadra. L’abbiamo fatto e lo dovremo fare anche questa settimana”.

Hai visto come ha corso al termine dalla partita?

“Anche lui era una mezz’ala (ride, ndr)”.