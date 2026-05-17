Allegri a DAZN: "Modric a disposizione, nessuno se lo aspettava. Non dobbiamo avere ansia e fretta di vincere la partita"

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Tutte le parole di mister Massimiliano Allegri a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan. Match importantissimo per la corsa Champions dei rossoneri

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan, penultima giornata della Serie A 2025/26. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Torna Modric. È disponibile?

“Ieri ha fatto allenamento con la squadra, ha avuto un brutto infortunio e nessuno se lo aspettava. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare”.

Come ha gestito la settimana con la squadra?

“Abbiamo lavorato. È normale che sono momenti importanti della stagione. Oggi c’è questa partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione con un buon risultato”.

Sente la pressione?

“Quando giochi per gli obiettivi è ovvio che c’è pressione. L’unica cosa che dobbiamo fare oggi è non avere ansia e fretta di vincere la partita, perché ultimamente, soprattutto nei primi tempi, abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile”.