Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Nkunku-Gimenez guidano l'attacco, tornano Tomori e Fofana

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Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A Enilive, decisiva per la qualificazione in Champions

La giornata inizia presto, il Milan scende in campo tra pochi minuti, alle ore 12, in casa del Genoa. Rossoneri impegnati nella 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A Enilive e a caccia di punti Champions League: il Diavolo ha ancora il destino nelle proprie mani in queste due gare conclusive della stagione. In contemporanea si giocheranno anche le altre quattro sfide che vedono coinvolte squadre a caccia di un posto nell'Europa che conta. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali.

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Lo Cicero - Cecconi

IV Uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi