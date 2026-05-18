Milan, Furlani riflette sul suo futuro: potrebbe decidere autonomamente di tornare ad occuparsi di altri business

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L'ad Giorgio Furlani, dopo le ultime settimane pesanti, riflette sul suo futuro e non è escluso che possa decidere autonomamente di lasciare il Milan

Ogni decisione sul futuro del Milan verrà presa da Gerry Cardinale solo dopo l'ultima gara della stagione contro il Cagliari. Tutti sono sotto esame, compreso l'ad Giorgio Furlani, il quale sta riflettendo anche personalmente sul suo domani e, come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, non è da escludere la possibilità che sia lui stesso a fare un passo indietro e tornare così ad occuparsi di altr business.

Ieri Furlani era presente regolarmente a Marassi, mentre ha fatto parecchio rumore l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, lontano da Genova e da Milano per altri impegni nonostante si trattasse di una partita fondamentale per la corsa Champions del Diavolo. E' vro che da tempo non si vede il Senior Advisor di RedBird in stadi diversi da San Siro al seguito della squadra, ma stavolta era diverso.