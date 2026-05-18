Milan, come interpretare la disposizione dei posti di ieri in tribuna? Furlani non era vicino a Cardinale (ma lo era Tare)

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A parte Zlatan Ibrahimovic, la cu assenza per altri impegni ha fatto comunque parecchio rumore, ieri allo stadio Ferraris di Genoa erano presenti tutti i massimi dirigenti del Milan: c'era il patron rossonero Gerry Cardinale, l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Massimo Calveli, membro del Cda rossonero, e la chief brand officer Montini.

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è anche chi ha cercato di interpretare la loro disposizione dei posti in tribuna: il numero uno di RedBird era infatti tra Tare, il cui addio a fine stagione sembra essere già scritto, e Calvelli, dunque non c'era Furlani. Per i protagonisti la disposizione era assolutamente casuale, ma il fatto che l'ad non fosse seduto vicino a Cardinale potrebbe essere un indizio per il futuro?