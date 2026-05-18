Tutti presenti tranne Ibrahimovic: lo svedese assente a Genova per altri impegni

vedi letture

Non è passata inosservata l'assenza ieri a Genova di Zlatan Ibrahimovic in una gara fondamentale per la corsa Champions del Milan.

Ieri sugli spalti dello stadio Marassi di Genova per vedere da vicino il Milan contro il Genoa c'erano quasi tutti i massimi dirigenti milanisti: c'era il patron rossonero Gerry Cardinale, l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Massimo Calveli, membro del Cda rossonero, e la chief brand officer Montini. Non c'era invece Zlatan Ibrahimovic, la cui assenza non è passata di certo inosservata e ha fatto parecchio rumore visto che si trattava di una gara decisiva per la corsa Champions del Diavolo. Lo svedese, assente per altri impegni, non si vede da tempo in stadi diversi da San Siro al seguito della squadra, ma stavolta era diverso.

Dopo la partita, Max Allegri ha commentato così a Sky la presenza di Cardinale al fianco della squadra: "Se la presenza di Cardinale è stata fondamentale? Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perchè se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva".