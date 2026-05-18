Il CorSport sul Milan e la corsa Champions: "Allegri si mette comodo"

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Vittoria fondamentale per i rossoneri a Genova, come titola stamattina anche il Corriere dello Sport nell'ampio approfondimento: "Allegri si mette comodo"

Il Milan supera un esame delicatissimo e torna da Genova con una vittoria che pesa enormemente nella corsa Champions. Sul terreno di Marassi, contro un Genoa aggressivo e mai arrendevole, i rossoneri riescono a imporsi grazie a una prestazione di carattere, fatta di equilibrio, attenzione e pragmatismo. La squadra di Max Allegri ha saputo leggere i diversi momenti della gara, resistendo alla pressione dei padroni di casa e colpendo con lucidità quando se n’è presentata l’occasione.

Non è stata una giornata da calcio spettacolare, ma partite come questa spesso valgono più delle goleade. Il Milan ha mostrato maturità, adattandosi a una sfida intensa e fisica senza mai perdere compattezza. Difesa ordinata, spirito di sacrificio e gestione intelligente dei ritmi hanno permesso ai rossoneri di portare a casa un successo fondamentale in una fase finale in cui contano solo i risultati.

I tre punti conquistati contro il Genoa rilanciano con forza le ambizioni europee del Diavolo e consegnano alla squadra la possibilità di giocarsi tutto negli ultimi 90'. Ora il destino è nelle mani del Milan, chiamato a dare continuità a una vittoria che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo verso la prossima Champions League.

Vittoria fondamentale dunque per i rossoneri a Genova, come titola stamattina anche il Corriere dello Sport nell'ampio approfondimento: "Allegri si mette comodo". Il quotidiano continua: "Il Diavolo sale a quota 70 punti, ora basta superare il Cagliari".