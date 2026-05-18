CorSera: "Il Milan si sveglia davanti a Cardinale, per il tesoro manca l’ultimo passo"
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Davanti a Gerry Cardinale, patron rossonero, il Milan ha battuto il Genoa e ora gli manca una sola vittoria per qualificarsi in Champions
Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Milan si sveglia davanti a Cardinale, per il tesoro manca l’ultimo passo". Ieri a Marassi, i rossoneri, sotto gl occhi del patron Gerry Cardinale, hanno faticato e sofferto, ma hanno portato a casa una vittoria fondamentale per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Ora basterà battere il Cagliari già salvo nell'ultima gara di questo campionato per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro.
LA CLASSIFICA DI SERIE A
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 58
Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
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