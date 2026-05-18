CorSera: "Il Milan si sveglia davanti a Cardinale, per il tesoro manca l’ultimo passo"

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Davanti a Gerry Cardinale, patron rossonero, il Milan ha battuto il Genoa e ora gli manca una sola vittoria per qualificarsi in Champions

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Milan si sveglia davanti a Cardinale, per il tesoro manca l’ultimo passo". Ieri a Marassi, i rossoneri, sotto gl occhi del patron Gerry Cardinale, hanno faticato e sofferto, ma hanno portato a casa una vittoria fondamentale per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Ora basterà battere il Cagliari già salvo nell'ultima gara di questo campionato per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro.

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Inter 86

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 58

Bologna 55

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 41

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18