Il CorSport e le parole di Allegri: "Il rischio era alto"

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L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna su quelle che sono state le parole di Max Allegri a fine partita: l'estratto del Corriere dello Sport

In una delle trasferte più complicate del finale di stagione, il Milan risponde con una prova di sostanza e porta via da Marassi tre punti dal peso specifico enorme. Contro un Genoa intenso e ben messo in campo, i rossoneri hanno saputo soffrire senza scomporsi, mantenendo ordine e compattezza anche nei momenti di maggiore pressione. La squadra di Max Allegri ha affrontato la gara con l’atteggiamento di chi conosce l’importanza dell’obiettivo e non può più permettersi passi falsi.

A fare la differenza non è stato lo spettacolo, ma la capacità di restare dentro la partita con lucidità e concretezza. Il Milan ha interpretato bene una sfida sporca, fisica e combattuta, riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni costruite e limitando i rischi nella propria metà campo. Un successo costruito attraverso sacrificio, attenzione tattica e personalità, elementi che in questo momento della stagione valgono tantissimo.

La vittoria contro il Genoa è un segnale forte nella corsa Champions. I rossoneri ora hanno il destino nelle proprie mani e possono affrontare l'ultimo rush finale sapendo di avere ancora il controllo del proprio cammino europeo.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna su quelle che sono state le parole di Max Allegri a fine partita: "Il rischio era alto". Il quotidiano continua: "Il Milan era stato vicino a buttare al vento quanto di buono costruito nel corso di tutta la stagione".