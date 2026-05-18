Carnevali al Milan con Galliani e Briatore? Arriva la risposta del ds neroverde

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La risposta del ds neroverde Giovanni Carnevali nel pre partita di Sassuolo-Lecce. Il tema? Il possibile cambiamento societario che lo vedrebbe al Milan

Il futuro prossimo del Milan resta sempre di grande ed interessante attualità. Tra un caos societario che sembra solo all’inizio della sua evoluzione, e una squadra che sul campo sembrerebbe (quasi) aver messo un punto focale sul discorso Champions League, il destino del club rossonero è ancora tutto da scrivere e vivere. Un discorso che va fatto soprattutto per quanto riguarda la situazione in dirigenza. Tante, troppe lotte interne e vedute differenti su tutti i fronti. A farne le spese è purtroppo l'ambiente milanista, con i tifosi rossoneri infuriati e in continua contestazione. Un cambio di proprietà potrebbe davvero risolvere tutti i problemi? Non lo potremo sapere, sicuramente non ora. Intanto, diventanto molto interessanti le dichiarazioni del direttore sportivo del Sassuiolo, Giovanni Carnevali. Infatti, negli ultimi giorni la notizia lanciata da Cronache di spogliatoio. Un nuovo Milan con Briatore ed insieme Galliani e proprio il ds neroverde.

Di seguito, queste le parole del direttore neroverde ieri prima di Sassuolo-Lecce:

CARNEVALI AL MILAN? LUI RISPONDE

"Essere accostato a un grande club come il Milan fa piacere, perché tutti noi abbiamo l'ambizione. Sono 13 anni che sono a Sassuolo, ho fatto bene tanti anni, ma per il momento sono soltanto parole. Non c'è stato nessun contatto..”.