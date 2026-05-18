Niente più ritiro, tornano i giorni di riposo: il programma di lavoro verso il Cagliari

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La vittoria di ieri pomeriggio contro il Genoa, tre punti d'oro che avvicinano molto il Milan alla qualificazione in Champions League, ha avuto come effetto positivo (per i calciatori) quello di mettere la parola fine al ritiro. Nei giorni scorsi la squadra è rimasta sempre a Milanello per preparare la gara di Marassi, non sarà così per la sfida contro Cagliari. I giocatori avranno la giornata di domani libera e riprenderanno ad allenarsi martedì pomeriggio.

A detta di molti all’interno dell’ambiente il ritiro è servito a unire ulteriormente la squadra, che non ha alcuna intenzione di voler buttar via il lavoro fatto da luglio 2025 ad oggi, nonostante la piena consapevolezza di avere delle grandi responsabilità per aver dilapidato i punti di vantaggio accumulati nel corso dei mesi scorsi sul quinto posto.

Adesso si attenderà la decisione della Lega Calcio Serie A in merito agli orari dell’ultimo turno di campionato, con il Milan che giocherà la sua ultima partita, in casa, contro il Cagliari. Anche qui verrà rispettato il principio della contemporaneità per tutte le partite delle squadre coinvolte nella lotta ad un posto nella prossima Champions League.