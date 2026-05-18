La Primavera: rossoneri terminano la propria stagione con un pari

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Un gol nel finale per riprendere il Torino e chiudere con un pareggio il campionato Primavera 1 2025/26. L'1-1 dell'ultima giornata di campionato al PUMA House of Football rispecchia un primo tempo più favorevole agli ospiti e una ripresa in cui il Milan ha costruito tante occasioni da gol e si è visto sbarrare la strada dal portiere avversario anche sul rigore calciato da Scotti, che completa il proprio percorso nella categoria con 149 presenze all'attivo: un record nella storia recente del Club. Quello di Perina, invece, è il suo primo centro in campionato.

Entrambe le formazioni arrivavano alla gara senza ambizioni di classifica, ma sicure della permanenza in Primavera 1 anche per la prossima stagione. I rossoneri non si qualificano ai Playoff ma si lasciano alle spalle una stagione disputata con tanti giovani sotto età, proprio come nella visione che guida il progetto Milan Futuro, per accompagnare i ragazzi nel proprio percorso professionale e di vita con ambizione e con i giusti valori. Appuntamento al 2026/27.