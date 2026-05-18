Milan Femminile: rossonere beffate nel finale contro la Ternana

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La stagione del Milan Femminile termina con una sconfitta in casa della Ternana Women. Partita persa nel finale per un gol di Làzaro

Termina con un ko per 0-1 il campionato delle rossonere. A Narni, domicilio della Ternana Women, il gol al 92' di Lázaro ha deciso la gara e decretato il verdetto. Va così in archivio il 2025/26 della squadra di Bakker, in campo nel pomeriggio odierno nel capitolo finale della propria stagione. La posta in palio valeva punti, posizioni ma non obiettivi, con il Milan che già prima di iniziare era senza speranze di recuperare la zona qualificazione in Champions League. In assenza di grandi motivazioni, la prestazione in generale non è stata brillante, col portiere Estévez a essersi messa maggiormente in mostra: molte parate, rammarico solo per la beffa nel recupero.

La Serie A Women 2025/26 ha consegnato lo Scudetto alla Roma, visto l'Inter e la Juventus piazzarsi alle sue spalle e volare in Europa, condannato alla retrocessione il Genoa. Il bilancio delle rossonere dice 32 punti in 22 giornate, nove vittorie, 31 gol segnati e 26 concessi, sesto posto in classifica (in attesa del completamento del weekend). Nel corso di questi mesi non sono mancate le indicazioni, buone e meno buone, da raccogliere e analizzare verso la costruzione della prossima annata. Di recente colpisce la scarsa cifra di reti realizzate. Sarà un'estate importante, per poi ricominciare con voglia e ambizione.