MN - Incontro a Londra con Cardinale, la posizione momentanea di Calvelli sul ruolo di AD

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Nella serata di ieri Sportitalia ha svelato, con un video, il viaggio londinese di Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Massimo Calvelli per un incontro capitanato da Gerry Cardinale. Come ammesso dallo stesso numero uno di RedBird nell'intervista rilasciata oggi a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport (clicca QUI), tutto il mondo Milan è sotto valutazione. Le decisioni arriveranno ovviamente solo al termine del campionato e a bocce ferme, ma già da ora cominciano ad esserci incontri preparatori per discutere di strategie future.

NUOVO AD MILAN, LA POSIZIONE DI CALVELLI

Apprende la redazione di MilanNews.it che dopo l'incontro di ieri sera emerge che Massimo Calvelli, ex ATP e oggi in RedBird e già nel CdA del Milan, attualmente non sarebbe interessato al ruolo di prossimo Amministratore Delegato rossonero. Se Furlani dovesse lasciare la carica, anche lui è sotto osservazione come tutto il resto della dirigenza, il manager toscano è apprezzato sia da Cardinale che da Ibrahimovic; al momento, e sottolineiamo al momento, non c'è ancora stata una sua apertura al ruolo. Le decisioni finali e definitive sono rimandate in ogni caso al termine del campionato: il Milan ha le partite contro Genoa e Cagliari per conquistare un posto nella Champions League della prossima stagione.

di Pietro Mazzara.