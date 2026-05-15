De Rossi: "Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi. In crisi? Scende in campo l'orgoglio dei campioni"
C'è voluto parecchio tempo per deciderlo ma alla fine Genoa-Milan, 37^ e penultima giornata del campionto di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 alle ore 12, in concomitanza con tutte le altre partite che vedono impegnate squadre a caccia di un posto nella prossima Champions League, in particolare il Derby di Roma che è stato il motivo dei rallentamenti sulla decisione del calendario oltre che di questo orario inedito per una partita di campionato. Nell'antivigilia della sfida Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida.
Le parole di De Rossi sul Milan e chi mancherà per squalifica o infortunio: "Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi. Sono assenze pesanti per chiunque. Ma non mi piace affrontare squadre forti in crisi perché scende in campo l'orgoglio dei campioni. Hanno tante assenze. L'undici che pensiamo possano mettere in campo è una squadra di valore incredibile. Pulisic e Nkunku sono dei top in A, Bartesaghi mi piace molto, ci sono poi Fofana e Rabiot, Maignan non ne parliamo. Sono una squadra forte che perde pedine importanti che sulla partita singola è sempre meglio non averli contro".
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