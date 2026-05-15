Cardinale assicura: "Il nuovo stadio non è un’operazione immobiliare. Lo vogliamo costruire perchè..."

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Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha spiegato perchè il club rossonero vuole costruire il nuovo stadio

Durante l'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gerry Cardinale ha parlato anche del progetto e quello dell'Nba Europe. Ecco le sue parole: "l motivo per cui stiamo facendo lo stadio è aggiungere risorse finanziarie che ci permettano di competere. Il nuovo stadio non è un’operazione immobiliare, non è un progetto di ego. Si tratta di migliorare il profilo finanziario del Milan per poter competere per i migliori giocatori del mondo. Milano merita uno stadio di livello mondiale.

Milano merita di essere riconosciuta globalmente come la casa dello sport, della cultura e della moda.

Come procede il progetto Nba Europe a Milano? La Nba è probabilmente l’unico sport americano veramente globale. L’Europa è una potenza del basket, esiste una grande opportunità di collaborazione. Per il Milan, progetti come Nba Europe fanno parte di un ecosistema più ampio: rafforzare il Milan a livello globale, creare nuove opportunità, migliorare i ricavi e reinvestire queste risorse nella competitività sportiva".