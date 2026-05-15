Ravezzani è certo: "L'unica scelta saggia sarebbe tornare a Maldini"

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Fabio Ravezzani vede nel ritorno di Paolo Maldini nella dirigenza rossonera l'unica vera soluzione a questo momento di crisi profonda

Le parole di Gerry Cardinale, pronunciate questa mattina in esclusiva per i colleghi di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, non hanno fatto altro che confermare il clima di instabilità e incertezza che si respira intorno al Milan, in particolare al quarto piano di Casa Milan dove risiedono gli uffici degli alti dirigenti rossoneri. Tutti in dubbio con l'idea, per il manager americano, di ripartire da Zlatan Ibrahimovic, suo dipendente e non nell'organigramma rossonero in via ufficiale.

Sui suoi canali social, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la possibilità che tutto possa finire in mano a Ibrahimovic, proponendo quella che per lui è l'unica vera soluzione: "Futuro Milan. Ibra ha chiaramente dimostrato arroganza e incapacità nel ruolo di dominus. Furlani è bruciato a livello di risultati e immagine. L’unica scelta saggia sarebbe tornare a Maldini. Ma c’è un problema enorme: Paolo chiede disponibilità finanziarie che Cardinale non ha"