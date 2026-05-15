Cardinale: "L’obiettivo non è semplicemente vincere una volta, ma costruire le basi per vincere con continuità nel tempo"

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Tutta la voglia di vincere di Gerry Cardinale che punta ad aprire un ciclo vincente con il Milan

Nelle ultime settimane, non mancano le voci su una possibile nuova rivoluzione in casa rossonera non appena terminerà la stagione. Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale ha provato a fare chiarezza al Corriere della Sera: "Ogni anno valutiamo costantemente come evolvere l’organizzazione e massimizzare le performance. Ogni stagione viene valutata attentamente, soprattutto dopo un’annata sotto le aspettative. A fine stagione valuterò tutto e tutti. Ma questo non è il momento di parlare di cambiamenti, dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite.

Quale sarà il futuro della dirigenza e dell’allenatore? Allegri e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per gran parte della stagione. Non sono contento di ciò che sto vedendo nelle recenti prestazioni. Max non è contento. I giocatori non sono contenti. Ho già parlato con Max. Abbiamo discusso di molte cose. Abbiamo bisogno che tutti — staff tecnico, direttore sportivo, sviluppo giocatori, academy — lavorino come un unico ecosistema. L’obiettivo non è semplicemente vincere una volta. L’obiettivo è costruire le basi per vincere con continuità nel tempo".