A Genova arbitra Sozza: ha diretto il Milan tre giornate fa. Il bilancio
Per la penultima giornata del campionato del Milan, gara cruciale per cercare di non farsi scivolare definitivamente tra le mani una qualificazione Champions League che sembrava in cassaforte, che il club rossonero giocherà al "Luigi Ferraris" contro il Genoa, l'AIA ha designato come direttore di gara il signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Arbitro ormai esperto, internazionale, sarà alla terza direzione stagionale con i rossoneri: l'ultima è andata in scena solamente tre giornate fa con lo 0-0 di San Siro contro la Juventus.
Anche il primo incrocio di questa stagione era stato un big match: il Derby d'andata vinto grazie alla rete di Pulisic. In generale per Sozza e il Milan sarà il decimo incontro tra tutte le competizioni. Il bilancio è favorevole ai rossoneri: 5 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Sarà la nona partita invece alla direzione del Genoa che, con il fischietto brianzolo, non ha mai perso. Il bilancio è assolutamente positivo per il Grifone con Sozza: quattro vittorie e quattro pareggi. Al Var, a coadiuvare il fischietto lombardo, ci saranno Mazzoleni e Paganessi.
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