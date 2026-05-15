Bezzi: "Ogni volta che c'è di mezzo Ibra, solo contraccolpi interni che portano guai"

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Il collega Gianni Bezzi ha analizzato l'attuale situazione in Casa Milan, puntando il dito contro la figura di Zlatan Ibrahimovic

Casa Milan è una polveriera. Non ci sono molti altri termini per definire quanto filtra nelle ultime ore dal quarto piano di via Aldo Rossi 8, sede ufficiale del club. E servono a poco le parole di smentita dei vari protagonisti coinvolti, anche perché la sensazione è che i risultati in campo siano figli anche del clima societario non tranquillo. Uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore, ne ha parlato a Maracanà su TMW Radio anche il giornalista Gianni Bezzi che ha puntato il dito contro Zlatan Ibrahimovic.

Il parere di Gianni Bezzi: "Credo che non è importante chi ha scelto Allegri, ma dico che nel Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibra, ci sono contraccolpi interni che portano solo guai. All'inizio c'era anche un ottimo rapporto con Allegri, poi però la situazione è scappata di mano al tecnico per una serie di errori commessi nella ricostruzione della squadra. Allegri non ha fatto male, ma a un certo punto la squadra perde terreno ed ecco che il capro espiatorio diventa Allegri. Ibrahimovic voleva portare Thiago Silva, poi Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri e ha creato una spaccature interna. lo ho l'impressione che Ibra in questo Milan non riesce a creare un ambiente giusto. E' un problema Ibra in questo Milan"