Garbo: "Il Milan ha una rosa da rivedere anche con la Champions"

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Daniele Garbo, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così della situazione del Diavolo: ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Milan. La stagione rossonera, iniziata con aspettative importanti, si è complicata con il passare dei mesi tra passi falsi, prestazioni poco convincenti e una classifica che continua a lasciare poche certezze, con la Champions a forte rischio.

Parallelamente, il club deve fare i conti anche con diverse questioni interne. La situazione dirigenziale e le scelte legate alla prossima stagione restano temi centrali, perché molto dipenderà dal modo in cui il Milan riuscirà a chiudere questo campionato. Senza un piazzamento nella prossima Champions League, infatti, il rischio sarebbe quello di aprire una nuova fase di incertezza sia sul piano tecnico sia su quello economico e questo non può essere possibile.

Per questo motivo le ultime due gare saranno determinanti. Massimiliano Allegri punta a ottenere risposte immediate dalla squadra, nel tentativo di salvare il finale di stagione e restituire fiducia a un ambiente che pretende segnali concreti dopo mesi difficili.

Daniele Garbo, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così del Diavolo: "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, ds, allenatore e giocatori. E' un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto. Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions".