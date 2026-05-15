Sergio commenta l'ambiente Milan: "Ha bisogno di risposte immediate"

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Raffaele Sergio, ex calciatore, ha parlato così del momento complicato che sta vivendo l'ambente rossonero dopo gli ultimi deludenti risultati

La stagione del Milan si sta trasformando in un percorso pieno di ostacoli e incertezze. Quello che sembrava un progetto ottimista con Max Allegri il condottiero ideale di una flotta che lo seguiva al 100%, tra risultati altalenanti e un clima sempre più teso attorno alla squadra. Le prestazioni sul campo non stanno convincendo e la sensazione è che il gruppo abbia perso sicurezza nei momenti decisivi.

Oltre alle difficoltà sportive, anche la situazione societaria contribuisce ad aumentare la pressione. Le questioni legate alla dirigenza e alle strategie future rendono il finale di stagione ancora più delicato, perché molte decisioni dipenderanno dai prossimi risultati. Ecco perché in questo contesto molto complicato, conquistare un posto nella prossima Champions League diventa fondamentale sia dal punto di vista economico sia per programmare al meglio la prossima stagione.

Raffaele Sergio, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così della situazione del Diavolo, prendendo in considerazione l'operato di Massimiliano Allegri fino a questo punto della stagione. Queste le sue parole: "Nelle ultime due gare si giocherà quindi una parte importante del futuro rossonero. Massimiliano Allegri punta a chiudere il campionato nel modo migliore possibile, cercando di ridare stabilità e fiducia a un ambiente che ha bisogno di risposte immediate.