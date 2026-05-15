MN - Sabatini sulle divisioni dentro il Milan: "Ognuno cura il proprio orticello. La sensazione è questa"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Sandro Sabatini ha detto la sua sulle divisioni interne che si sono create nel Milan.

La situazione societaria e sportiva in casa Milan è ad un passo dal tracollo, tra lotte interne e una Champions League che rischia di svanire all'ultima curva. Del momento delicato che sta attraversando il club rossonero ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Sandro Sabatini.

Di questa confusione che si è creata all'interno del mondo Milan cosa ne pensa?

"Faccio mie delle parole di Confalonieri che una settimana fa ha detto che il Milan non è più una società sportiva ma una banca. È chiaro che in una banca il risultato sportivo passa in secondo piano difronte al risultato economico e finanziario. Questo crea una struttura, un corto circuito, per cui si sbaglia una cosa fondamentale: per avere un ottimo risultato finanziario bisogna prima avere un ottimo risultato sportivo. Al Milan, invece, si pensa che prima si ha un risultato economico, e poi, se arriva, uno sportivo. Ed è per questo che il Milan da qualche anno non è più il Milan".

Ed è quindi questa la differenza sostanziale tra il Milan e l'inter?

"Si, e l'esempio concreto lo abbiamo avuto con il mercato di gennaio. In inverno mancava un centravanti, e secondo me anche un difensore centrale. È chiaro che per mantenere il bilancio in pareggio non avevi tanti soldi, ma investendoli avevi più garanzie di andarti a prendere i 60 milioni della Champions League. Ecco perché il Milan ha pensato prima ai soldi e poi all'obiettivo sportivo. Se pensava il contrario avrebbe fatto un investimento, invece il Milan considera tutte le operazioni con i giocatori come delle spese, e non ragiona da società di calcio, ma da azienda che non fa investimenti. Detto questo, l'altro aspetto che è stato brutto: se all'allenatore e al direttore sportivo dicono che non c'erano soldi e vanno a prendere Fullkrug a zero, poi dopo un po' sono venuti fuori 30 milioni per Mateta qualcosa non torna. Allora anziché una situazione di una squadra dove tutti lavorano per lo stesso obiettivo sembra che ognuno si cura il proprio orticello. La sensazione è questa".