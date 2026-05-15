Bezzi: "Ibra in questo Milan non riesce a creare un ambiente giusto"

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La stagione del Milan è arrivata a un momento cruciale, con le ultime partite che potrebbero indirizzare il futuro del club: le parole di Bezzi sui rossoneri

La stagione del Milan è arrivata a un momento cruciale, con le ultime partite che potrebbero indirizzare il futuro del club. I rossoneri hanno vissuto un’annata complicata, caratterizzata da risultati altalenanti e da una mancanza di continuità che ha impedito alla squadra di trovare stabilità. Le aspettative create a inizio stagione si sono gradualmente trasformate in critiche e preoccupazioni, soprattutto per le difficoltà emerse nelle sfide contro le piccole.

Anche sul piano societario il clima resta incerto. Le discussioni riguardanti le strategie future e la costruzione della prossima stagione continuano ad animare l’ambiente rossonero, aumentando la pressione attorno alla squadra. Ottenere la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta una priorità assoluta per il Milan, sia dal punto di vista sportivo sia per il progetto del club.

Nel frattempo Gianni Bezzi, su TMW Radio, ha parlato così del caos societaria in casa rossonera: "Credo che non è importante chi ha scelto Allegri, ma dico che il Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibra, ci sono contraccolpi interni che portano solo guai. All'inizio c'era anche un ottimo rapporto con Allegri, poi però la situazione è scappata di mano al tecnico per una serie di errori commessi nella ricostruzione della squadra. Allegri non ha fatto male, ma a un certo punto la squadra perde terreno ed ecco che il capro espiatorio diventa Allegri. Ibrahimovic voleva portare Thiago Silva, poi Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri e ha creato una spaccature interna. Io ho l'impressione che Ibra in questo Milan non riesce a creare un ambiente giusto. E' un problema Ibra in questo Milan".