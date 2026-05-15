Letizia: "Cardinale farneticante. Prendi 20 punti dall'Inter all'anno e ancora mandi frecciate? Così ci si rende ridicoli"

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Il commento di Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, sulla gestione del Milan da parte di Gerry Cardinale, numero 1 di RedBird.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Gerry Cardinale: “Trovo che l’intervista a Cardinale sia farneticante. Come si fa a dire ‘Non si può vincere sempre’ se non hai mai vinto? Questo lo può dire il proprietario del PSG eventualmente dopo una sconfitta, così come il ritornello del vincere con continuità. Per vincere con continuità, bisogna iniziare a farlo anche sporadicamente: RedBird ha avuto invece una grande continuità, ma di fallimenti. E poi, come si fa a mandare ancora frecciate all’Inter? Così ci si rende ridicoli. Inutile sottolineare la finale persa 5-0: tu da chi l’ha persa prendi 20 punti all’anno e ancora parli? Se pensava di ingraziarsi così i tifosi, ha sbagliato di grosso, perché così li fa solo innervosire di più. Come anche il dire ‘Nella mia vita e nello sport ho sempre vinto’: non so se partecipi a tornei di carte con gli amici e li vinca, ma non mi pare che sia Florentino Perez per parlare in questo modo.

Non ci risulta abbia vinto nulla, perché non ci risulta sia mai stato proprietario di qualcosa di paragonabile al Milan. I Milanisti ormai alle chiacchiere non credono più. Come anche quelle sull’NBA, che non interessa a nessuno e invece evidentemente lui non vedeva l’ora di parlarne, perché sono queste le cose di cui si interessa davvero dietro la fuffa e la filosofia delle altre dichiarazioni”