I quattro candidati di Cardinale se Allegri dovesse lasciare: il punto di vista di Raimondi

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Il futuro di Massimiliano Allegri è incerto: il collega Claudio Raimondi riporta quattro nomi di papabili candidati per sostituirlo in caso di addio

C'è ancora troppa nebbia per capire cosa ne sarà del Milan in questa stagione. Quello che è certo è che si va verso l'ennesima rivoluzione, praticamente una tradizione estiva da quando Gerry Cardinale ha comprato il Milan. Tutti sono stati messi in discussione, come confermato anche dal proprietario rossonero nella sua intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera. Anche l'allenatore Massimiliano Allegri non sa quale sarà il suo futuro, anche se la qualificazione in Champions League potrebbe dargli una mano anche se non è una condizione sufficiente per la permanenza.

Del tema alleantore ne ha parlato anche il collega Claudio Raimondi, inviato di SportMediaset per il Milan, in diretta nello studio del telegiornale sportivo delle ore 13. Secondo quanto viene riportato, in caso di qualificazione in Champions si alzano le probabilità di restare per Allegri, anche perchè scatterebbe il rinnovo automatico di un altro anno e l'esonero sarebbe molto dispendioso dal punto di vista economico. Se invece non dovesse arrivare l?Europa che conta, Cardinale ha già una lista di papabili sostituti. Questi sarebbero Francesco Farioli, 37enne fresco vincitore del campionato con il Porto, Vincenzo Italiano, già cercato l'anno scorso, e due leggende del calcio giocato come Xavi e Xabi Alonso.