MN - Ecco quando parlerà Massimiliano Allegri domani in conferenza stampa

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Massimiliano Allegri prenderà la parola domani in conferenza stampa per presentare la penultima giornata in casa del Genoa: l'orario

Si avvicina il momento della verità per il Milan, quantomeno sul campo. I rossoneri domenica alle ore 12, in contemporanea con tutte le altre concorrenti per i tre posti Champions League rimasti, sarà in campo in casa del Genoa: l'obiettivo è vincere al "Ferraris" e vincere poi l'ultimo turno a San Siro contro il Cagliari. In questo modo il Diavolo ha la certezza di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. Al triplice fischio della 38^ giornata, poi, si valuterà tutto il resto: futuro della dirigenza, dell'allenatore e di molti giocatori, oggi indecifrabile.

La redazione di MilanNews.it ha appreso che nella giornata di domani sabato 16 maggio, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa a Milanello, nella vigilia della trasferta di Genova per presentare la gara contro il Grifone, squadra già salva da un paio di giornate a questa parte. La conferenza stampa si terrà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta sia da Milan TV che dall'app ufficiale rossonera. Potrete seguire l'evento anche con il consueto live testuale di MilanNews.it.