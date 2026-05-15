Di Marzio: "Allegri non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro"

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Nell'ultima puntata del podcast "Caffè Di Marzio", il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato quello che può essere il futuro di Allegri

Il futuro del Milan è più instabile che mai. Nonostante le parole di questa mattina del proprietario Gerry Cardinale che ha provato a gettare un po' di acqua sul fuoco, renga la più totale incertezza su quello che sarà del club rossonero. In campo si deve cercare di conquistare la Champions League in queste due ultime giornate, per evitare di dilapidare quanto di buono fatto per la prima metà della stagione. Fuori sarà necessario risolvere le lotte di potere che si sono insinuate fino al quarto piano di Casa Milan. Legato con doppio filo a tutto questo c'è il futuro di Massimiliano Allegri: cosa farà? Ha provato a rispondere Gianluca Di Marzio nell'appuntamento con il podcast "Caffè Di Marzio" in collaborazione con Tuttomercatoweb.com.

L'analisi di Di Marzio sul futuro di Max Allegri: "Allegri in caso di qualificazione alla Champions avrà un anno in più di contratto: esonerare un allenatore nel caso di un quarto posto con due anni di contratto e circa 20 milioni di lordi non so sinceramente quanto il Milan vorrà veramente farlo. Penso che Allegri non rinuncerà a questo contratto, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro: sicuramente vorrà sedersi con chi deciderà. Cardinale, Furlani, Ibrahimovic, Moncada? Non sappiamo chi e quale figura all'interno del Milan avrà il potere di decidere e quale sarà poi la linea di mercato per il futuro, ma sicuramente Allegri pretenderà delle garanzie dal punto di vista della costruzione della squadra perché evidentemente durante l'estate, e anche a gennaio, non tutte le sue richieste sono state esaudite"