Ramazzotti: "Cardinale è deluso per la piega che ha preso la stagione del Milan. Il progetto sembra sul punto di sfaldarsi"
Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul pensiero di Gerry Cardinale per la gestione del Milan: "Il momento è delicato, il rischio di vedersi sfuggire la qualificazione alla Champions è alto e Gerry Cardinale è deluso per la piega che ha preso la stagione del Milan. Aveva immaginato un 2025-26 diverso e, anche se i punti in classifica sono di più dello scorso anno, non può essere soddisfatto. Soprattutto dei risultati degli ultimi due mesi e della situazione dell'ambiente intorno al club, tornato ad essere infuocato con la protesta di ieri a San Siro. Il numero uno di RedBird vuole vincere, lo ha ripetuto anche in recenti interviste, e non ha cambiato idea in mezzo alle difficoltà attuali. Ha fatto investimenti e continuerà a farlo anche in futuro.
Il progetto varato a maggio, che aveva riportato la squadra addirittura in testa alla classifica e comunque saldamente in zona Champions, sembra però sul punto di sfaldarsi, con tutto quello che ne consegue sia a livello di scelte tecniche (il rischio di dover ripartire da zero, con nuovi dirigenti e un nuovo allenatore) sia a livello economico (altra stagione senza i proventi della Champions e altro bilancio chiuso in passivo a meno di un paio di cessioni dei big). Il prossimo anno il Milan tornerà a giocare in Europa, ma la differenza tra presentarsi ai nastri di partenza della Champions o dell'Europa League (o peggio ancora della Conference League) è enorme".
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