Verso Genoa-Milan, rossoneri mai così in crisi: numeri e precedenti

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Il Milan di Allegri si avvicina così verso la delicata e decisiva sfida in casa del Genoa. Di seguito le statistiche e i precedenti tra le due squadre

E' un momento negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. Un ambiente quasi diviso a metà, giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Queste statistiche e dati dei rossoneri contro il grifone.

Il Milan a Genova: i precedenti contro i rossoblù

I rossoneri sono rimasti imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa, e l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Inoltre, il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.

Il girone di ritorno del Milan: difficoltà a non finire

Infatti, considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Anche se i rossoneri vincessero entrambe le ultime due partite del torneo, chiuderebbero con -11 punti rispetto a quelli conquistati nella prima metà di campionato e solo due volte hanno fatto peggio in massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): -15 nel 2016/17 e -17 nel 2002/03. Inoltre, il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.