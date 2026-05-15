Pellegatti disperato: “Il Milan sta morendo. Non c’è comunicazione, Allegri è solo”

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Nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti ha commentato le ultime notizie che parlano di una lite tra Ibra e Allegri e del fatto che lo svedese chiamasse dei giocatori per dargli dei consigli diversi da quelli del mister.

Nel suo canale YouTube, un preoccupatissimo e affrantissimo Carlo Pellegatti ha commentato la notizia secondo la quale Ibra chiamava alcuni giocatori della squadra per dargli consigli tecnici. Queste le sue parole.

"È il risveglio più amaro, più triste di questi anni 20. Ci sono stati tanti altri risvegli amari, ma qui non si tratta di una sconfitta, di un momento difficile, di una delle tante nefandezze che abbiamo visto in questi anni. Qui si tratta, e non ho vergogna a dirlo, che il Milan sta morendo. Il Milan sta morendo, quando, secondo l'articolo di Monica Colombo del Corriere della Sera, sembrerebbe che ci sia uno del Milan, non di un'altra squadra, del Milan, che è Ibra, che telefona ai giocatori dicendo di non seguire l'allenatore. Significa che il Milan sta morendo. Perché Allegri fa queste rivelazioni? Perchè fa parte di un Milan che sta morendo, non c'è comunicazione, si rende conto di essere solo".