Cuomo: "Hanno manovrato alle spalle di Tare tenendolo all’oscuro sul mercato e hanno fatto uscire nomi di nuovi dirigenti e allenatori prima del Genoa"

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Lotte interne e quant'altro: Michael Cuomo non ne può più. Il pensiero del giornalista di TeleLombardia sulla gestione del Milan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulla gestione del Milan: “Chi pensava, come me, che questo Milan potesse competere per lo scudetto ha commesso l’errore di sopravvalutare chi amministra il club. Se lo scorso anno si pensava che per limitare l’interferenza di dirigenti inesperti bastasse l’uomo forte in panchina, oggi c’è ancora più dell’anno scorso la convinzione che serva fare piazza pulita se si vuole davvero ripartire da zero. Il ds esperto c’è, l’allenatore credibile anche, nessuno meglio di loro: il primo ha gestito l’unica squadra, la Lazio, che ha vinto qualcosa nel monopolio della Juve di Max. Stando alle ultime vicende, è chiaro che sia stato un loro miracolo portare questa squadra, in questa situazione, a quel filotto di risultati, e sarebbe un ulteriore miracolo piazzarla tra le prime 4 del campionato



Bisogna fare i complimenti a Tare per averci messo la faccia dopo l’Atalanta: un atto assolutamente non dovuto di chi è oggetto, e non soggetto, del teatrino di chi gli sta sopra o accanto. La tesi la immagino già: è lui il direttore sportivo, quindi lui il diretto responsabile. No, non regge oggi. Perché se uno è direttore sportivo e diretto responsabile deve esserlo sempre, non che lo diventa quando le cose vanno male dopo, per esempio, avergli manovrato alle spalle tenendolo all’oscuro sul mercato o aver fatto uscire nomi di nuovi dirigenti e allenatori alla vigilia della partita più importante della stagione”.