Indiscrezione di SportMediaset sul Milan: pronto un biennale con opzione per D'Amico

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Tony D'Amico è il nome in pole position per sostituire Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo la prossima stagione: l'indiscrezione di SportMediaset

Secondo quanto emerge dalle ultime ore, l'esperienza di Igli Tare al Milan sarebbe già arrivata al capolinea. Il direttore sportivo albanese era stato ingaggiato, poco prima dell'arrivo di Massimiliano Allegri, per colmare una grande lacuna all'interno dell'organigramma societario milanista mai risolta dopo l'addio di Paolo Maldini e Ricky Massara. Ancora non si sa che fisionomia avrà la classe dirigente rossonera l'anno prossimo ma viene dato quasi per certo che il dirigente ex Lazio sia arrivato ai titoli di coda.

Lo conferma quest'oggi anche il collega Claudio Raimondi, corrispondente di SportMediaset per il Milan, intervenuto in studio nel corso del telegiornale sportivo delle 13. Il collega ha poi rincarato la dose sottolineando che l'idea del club rossonero, se Cardinale dovesse affidare la nuova ripartenza a Ibrahimovic, è quella di mettere sotto contratto Tony D'Amico, direttore sportivo che lascerà l'Atalanta a fine stagione: per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Più difficile la pista Paratici che ha firmato da poco un quadriennale con la Fiorentina.