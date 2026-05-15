De Carolis sulla corsa Champions: "Il Milan sulla carta ha impegni abbordabili, ma..."

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Guido De Carolis, su TMW Radio, ha parlato così della corsa Champions: "Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta..."

Il Milan si avvicina alla conclusione della stagione in un clima carico di pressione e aspettative. La squadra rossonera non è riuscita a mantenere un rendimento stabile nel corso dell’anno, alternando prestazioni convincenti ad altre decisamente deludenti. L’ottimismo che aveva accompagnato l’inizio del campionato si è trasformato in malcontento, complice la difficoltà del gruppo nel gestire le gare più ostiche contro le medio-piccole.

Nel frattempo, intorno alla società si moltiplicano i confronti e le riflessioni in vista del futuro. I temi legati alla programmazione della prossima stagione e alle scelte dirigenziali stanno creando un’atmosfera poco serena, situazione che inevitabilmente incide anche sulle prestazioni della squadra. Ecco perché centrare la qualificazione alla prossima Champions rappresenta un obiettivo imprescindibile per il club.

Gli ultimi due impegni di campionato avranno quindi un peso determinante nel definire le prospettive future del Milan. Massimiliano Allegri si aspetta segnali concreti dai suoi giocatori, puntando a terminare la stagione senza ulteriori battute d’arresto e a ridare entusiasmo a un ambiente che sta vivendo una fase particolarmente complessa.

Guido De Carolis, su TMW Radio, ha parlato così della corsa Champions: "Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degli impegni abbordabili, ma ha fatto solo quattro punti nelle ultime sei giornate. In più da tempo incassa tanti gol senza riuscire ad essere efficace in attacco".