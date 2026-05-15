De Carolis analizza il Milan: "Incassa tanto senza riuscire ad essere efficace in avanti"

vedi letture

Guido De Carolis, su TMW Radio, ha parlato così della corsa Champions: "Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia", ecco le sue parole

La stagione del Milan entra nella sua fase conclusiva tra grande pressione e molte incognite. I rossoneri, nel corso dell’anno, non sono mai riusciti a trovare quella continuità necessaria per dare solidità ai risultati, alternando momenti positivi a prestazioni deludenti. L’entusiasmo iniziale si è così spento gradualmente, lasciando spazio alle critiche e alla delusione di un ambiente sempre più inquieto.

Anche fuori dal campo il clima resta piuttosto acceso. Le discussioni legate al futuro del club, tra strategie societarie e programmi per la prossima stagione, continuano ad alimentare dubbi e tensioni. Una situazione che inevitabilmente pesa anche sulla squadra e rende ancora più importante il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League.

Le ultime due gare del campionato saranno decisive per comprendere su quali certezze potrà ripartire il Milan. Massimiliano Allegri chiede una reazione concreta ai suoi giocatori, con la volontà di chiudere l’annata nel miglior modo possibile, evitando nuovi errori e cercando di restituire serenità a un ambiente attraversato da forti difficoltà.

Guido De Carolis, su TMW Radio, ha parlato così della corsa Champions: "Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degli impegni abbordabili, ma ha fatto solo quattro punti nelle ultime sei giornate. In più da tempo incassa tanti gol senza riuscire ad essere efficace in attacco".